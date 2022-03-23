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Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Украинский музыкант и продюсер Потап заявил, что не желает иметь ничего общего с российским шоу-бизнесом.

«Я по ошибке даже записал песню с Олей Бузовой. Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — цитирует «Стархит» музыканта.

После начала военной спецоперации многие украинские артисты отказались работать с российскими звездами, в их числе Макс Барских, Алан Бадоев, Иван Дорн.

Также некоторые уроженцы Украины, живущие и выступающие в России, оказались «под запретом» в России. Например, Веру Брежневу, Светлану Лободу, Валерия Меладзе убрали из ротации федеральных музыкальных каналов. Потап и Настя Каменских, которые долгое время выступали в дуэте, тоже оказались в этом списке.

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Обсуждение (4)
Топ комментариев

krasprol

Вот только наши деды,в первую очередь, думали о стране и делали всё для страны и её народа, а не набивали...

seekeer

По этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

slavaynin

И жена вся в слезах у эльфелевой башни