Путин и Эрдоган договорились о переговорах России и Украины

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган созвонились в воскресенье и договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

«В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», — сообщили ТАСС в канцелярии турецкого президента.

Также Эрдоган заявил, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной. «Президент Эрдоган подчеркнул необходимость установления в кратчайшие сроки перемирия и мира между Россией и Украиной, а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс», — сказали в канцелярии.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский ранее сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.