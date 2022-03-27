Байден вновь оскорбил Путина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере Владимире Путине.

Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. «Он мясник, вот что я думаю», — приводит РИА Новости ответ Байдена.

Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказываться о своем российском коллеге. Накануне Байден вновь заявил, что считает президента России «военным преступником».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оскорбления Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона. «Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», — подчеркнул Песков.

Он также удивился, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, призывавшего бомбить Югославию. «Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», — указал Песков.