НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден вновь оскорбил Путина

Источник:
РИА Новости
802 4
Фото: Office of the President of the United States

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере Владимире Путине.

Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. «Он мясник, вот что я думаю», — приводит РИА Новости ответ Байдена.

Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказываться о своем российском коллеге. Накануне Байден вновь заявил, что считает президента России «военным преступником».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оскорбления Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона. «Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», — подчеркнул Песков.

Он также удивился, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, призывавшего бомбить Югославию. «Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», — указал Песков.

Еще по теме
Глава МИД Британии призвала удвоить санкции против России
Байден назвал «священную обязанность» НАТО
Лавров заявил о тотальной войне Запада против России
Появились противоречивые данные о смерти Жириновского
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Ужас автомобилистов: на сколько подорожает ОСАГО
Обсуждение (4)
Картина дня
Байден вновь оскорбил Путина
Глава МИД Британии призвала удвоить санкции против России
Экономист спрогнозировал уровень падения доходов россиян
Катар заявил о невозможности найти замену российскому газу
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

лачинов

Так и знал что падение курса рубля ни причем.

kygear

Смешно говорить о геноциде Русских на Донбассе сказал канцлер германии.

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...

pepelmetal

Смешно будет когда 300000 нациков отправятся к подземной сотке