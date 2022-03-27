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«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Офицер американской армии Брент Иствуд в статье для специализированного портала 19Fortyfive рассказал об «умной» российской артиллерии и ее высокоточных боеприпасах.

«Управляемый 152-миллиметровый снаряд "Краснополь" — один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника», — приводит РИА Новости выдержки из материала.

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По словам Иствуда, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.

Военные эксперты из США отмечают, что русский «Краснополь» превосходит американский аналог M712 Copperhead по дальности, массе, поражаемости целей и простоте обращения.

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