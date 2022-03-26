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Смертельное ДТП произошло в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух иномарок под Томском, сообщает УМВД по Томской области.

Около 11.00 по местному времени автомобили Volkswagen и Nissan столкнулись на встречной полосе на 19 километре автодороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок, отмечается в сообщении.

«В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и женщина — пассажир автомобиля Nissan скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля Volkswagen, водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan доставлены в медицинское учреждение», — отмечает ведомство.

По предварительной версии, 59-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 33-летнего мужчины.

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ЧП #ДТП #Томск
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