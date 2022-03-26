Смертельное ДТП произошло в Томской области

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух иномарок под Томском, сообщает УМВД по Томской области.

Около 11.00 по местному времени автомобили Volkswagen и Nissan столкнулись на встречной полосе на 19 километре автодороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок, отмечается в сообщении.

«В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen и женщина — пассажир автомобиля Nissan скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля Volkswagen, водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan доставлены в медицинское учреждение», — отмечает ведомство.

По предварительной версии, 59-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 33-летнего мужчины.