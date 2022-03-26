Россиянам объяснили подорожание кофе

Главной причиной подорожания кофе является неурожай в Бразилии, ключевом производителе данного продукта, рассказал генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, в начале прошлого года в Бразилии была засуха, затем наступили сильные заморозки, что привело к сокращению текущего урожая и негативному влиянию на будущие, передает РИА Новости.

«Также не стоит забывать, что кофе — биржевой товар. Неблагоприятные погодные условия привели к негативным экспертным прогнозам и, как следствие, к скачку цен на мировой бирже в два-три раза», — уточнил он.

В результате розничная цена на кофе в России оказалась под давлением сразу нескольких факторов. Чантурия признал, что потребителю нужно быть готовым к тому, что кофе в ближайшее время будет дорогим продуктом.