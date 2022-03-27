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Сибиряки выставили на продажу люксовые автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Авито Авто»

Сибиряки в феврале стали чаще продавать автомобили с пробегом, многие решили избавиться даже от люксовых машин за 25 миллионов рублей, сообщил Sibnet.ru руководитель группы по работе с ключевыми клиентами в «Авито Авто» Роман Титаренко.

Наибольшее количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом в феврале 2022 года было размещено в Омске, Красноярске и Новосибирске, наименьшее – в Улан-Удэ, Горно-Алтайске и Кызыле.

В Омске количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом в феврале 2022 года увеличилось на 27,7% по сравнению с февралем прошлого года, в Красноярске число объявлений выросло на 25,3%, а в Новосибирске – на 30%.

Продавать начали авто разных сегментов, в том числе и люксовых. На «Авито Авто» в Новосибирске на продажу выставлен автомобиль люкс-сегмента Mercedes-Benz S-класс 2021года выпуска за 25,5 миллиона рублей. В Красноярске можно найти Bentley Bentayga 2019 года выпуска за 23 миллиона рублей.

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Авто #Авторынок #Новосибирск #Красноярск #Омск #Бурятия
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