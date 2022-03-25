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Обнаружено тело пропавшего под завалами шахтера в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство угольной промышленности Кузбасса

Спасатели извлекли из-под завалов на шахте «Осинниковская» в Кузбассе тело шахтера, который пропал накануне после обрушения в выработке горной породы, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области в пятницу.

Ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена.

В четверг утром в шахте произошло обрушение горной породы, причиной которого, предположительно, стал выброс угля и газа. В момент ЧП в выработках находились 119 человек, 118 из них были эвакуированы, пострадавших среди них нет.

Ростехнадзор наложил временный запрет на ведение горных работ, кроме работ по обеспечению жизнедеятельности шахты. Материалы передали в суд. Прокуратура инициировала проверку законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта «Осинниковская» считается старейшей и самой глубокой шахтой на территории Кемеровской области. Горные работы ведутся на глубине 600-800 метров, на ней добывают коксующийся уголь. « Осинниковская» входит в состав «Распадской угольной компании».

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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

лачинов

Вы бы господин Новак объяснили почему в России цены на топливо растут . Вы же все таки местный вице-...

kygear

Значит денежек не будет за свои сказочки страшилки.