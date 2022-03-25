Обнаружено тело пропавшего под завалами шахтера в Кузбассе

Спасатели извлекли из-под завалов на шахте «Осинниковская» в Кузбассе тело шахтера, который пропал накануне после обрушения в выработке горной породы, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области в пятницу.

Ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена.

В четверг утром в шахте произошло обрушение горной породы, причиной которого, предположительно, стал выброс угля и газа. В момент ЧП в выработках находились 119 человек, 118 из них были эвакуированы, пострадавших среди них нет.

Ростехнадзор наложил временный запрет на ведение горных работ, кроме работ по обеспечению жизнедеятельности шахты. Материалы передали в суд. Прокуратура инициировала проверку законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта «Осинниковская» считается старейшей и самой глубокой шахтой на территории Кемеровской области. Горные работы ведутся на глубине 600-800 метров, на ней добывают коксующийся уголь. « Осинниковская» входит в состав «Распадской угольной компании».