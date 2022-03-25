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Зеленский потребовал от Евросоюза не медлить с принятием Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Европейскому союзу (ЕС) нельзя запаздывать с решением о принятии страны в сообщество, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время <...>, у нас есть этот шанс», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в обращении к Евросовету.

Президент Украины перечислил союзников. «Литва — за нас, Латвия — за нас, Эстония, Польша. Франция, Эмманюэль [Макрон], я очень верю, что вы будете за нас», — заметил Зеленский.

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«Венгрия — я хочу остановиться здесь и скажу открыто в первый и последний раз. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенная держава», — продолжал президент Украины, обращаясь к премьер-министру республики Виктору Орбану

Зеленский Орбана в том, что тот колеблется «вводить санкции или нет, пропускать оружие или нет» и «торговать ли с Россией или нет». «Нет времени колебаться, уже время решать. <…> И мы верим, что в решающий момент Германия также будет с нами», — сказал президент.

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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

лачинов

Вы бы господин Новак объяснили почему в России цены на топливо растут . Вы же все таки местный вице-...

kygear

Значит денежек не будет за свои сказочки страшилки.