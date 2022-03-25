Зеленский потребовал от Евросоюза не медлить с принятием Украины

Европейскому союзу (ЕС) нельзя запаздывать с решением о принятии страны в сообщество, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время <...>, у нас есть этот шанс», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в обращении к Евросовету.

Президент Украины перечислил союзников. «Литва — за нас, Латвия — за нас, Эстония, Польша. Франция, Эмманюэль [Макрон], я очень верю, что вы будете за нас», — заметил Зеленский.

«Венгрия — я хочу остановиться здесь и скажу открыто в первый и последний раз. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенная держава», — продолжал президент Украины, обращаясь к премьер-министру республики Виктору Орбану

Зеленский Орбана в том, что тот колеблется «вводить санкции или нет, пропускать оружие или нет» и «торговать ли с Россией или нет». «Нет времени колебаться, уже время решать. <…> И мы верим, что в решающий момент Германия также будет с нами», — сказал президент.