Россия организует выплаты жителям Украины

Россия материально поможет людям на освобожденных территориях Украины, суммы выплат составят 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на украинской территории уже развернуты пункты выдачи финансовой помощи, безопасность которых обеспечивает Росгвардия. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям.

Первые заявления уже приняты. Врио главы МЧС Александр Чуприян подчеркнул, что работа по выдаче денег только начинается, но «поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме».