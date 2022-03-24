НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия организует выплаты жителям Украины

Источник:
Sibnet.ru
758 7
Фото: © Sibnet.ru

Россия материально поможет людям на освобожденных территориях Украины, суммы выплат составят 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на украинской территории уже развернуты пункты выдачи финансовой помощи, безопасность которых обеспечивает Росгвардия. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям.

Первые заявления уже приняты. Врио главы МЧС Александр Чуприян подчеркнул, что работа по выдаче денег только начинается, но «поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме».

Тема: Военная операция на Украине
США ввели санкции против депутатов Госдумы
Польша представит НАТО план миротворческой миссии на Украине
Кремль прокомментировал «исчезновение» Шойгу
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России
смотреть все
Политика #Россия #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
34
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
34
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России
21
ЕС захотел изъять имущество россиян и передать его Украине
19
Доллар резко подешевел после приказа Путина продавать газ за рубли