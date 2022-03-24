Кремль прокомментировал «исчезновение» Шойгу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал исчезновение из публичного пространства министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, сейчас «не время для медийной активности».

«У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», — цитирует Пескова РБК.

Он также не стал комментировать сообщения некоторых СМИ о якобы проблемах министра со здоровьем. Песков порекомендовал обратиться с соответствующим вопросом в Министерство обороны.

Последний раз в информационном пространстве Шойгу появлялся 11 марта — тогда он принял участие в совещании президента с постоянными членами Совета безопасности. В частности, министр доложил, что Генштаб фактически завершает план по усилению западных границ России.