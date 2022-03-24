Иркутянин после ссоры с женой бросил щенка с балкона

Иркутянин поссорился с женой, поэтому выбросил с балкона трехмесячного щенка, который просился на улицу. Питомец погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области в четверг.

В полицию поступило сообщение от жительницы Ленинского района Иркутска, которая увидела, как с соседнего балкона неизвестный выбросил щенка.

Полицейские обнаружили тело собаки на тротуаре и нашли ее хозяина, 43-летнего безработного местного жителя. Он пояснил, что выбросил трехмесячного питомца, лаявшего и просившегося на улицу, из-за ссоры с женой.

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Иркутянину грозит до пяти лет колонии. Его отпустили под подписку о невыезде.