Ушедшего из «Сибири» Сятери признали лучшим игроком сезона

Финского вратаря Харри Сятери, который покинул Россию из-за ситуации на Украине после первой игры в плей-офф, болельщики признали лучшим игроком «Сибири» в сезоне 2021/2022.

«Завершилось голосование по определению лучшего игрока нашей команды в минувшем сезоне. Вратарь Харри Сятери выиграл с подавляющим преимуществом: 51% (1765 голосов)», — говорится в сообщении ХК «Сибирь».

Представители хоккейного клуба сообщили Сятери новость, о том, что его признали лучшим. Голкипер незамедлительно дал ответ. «Это невероятно! Я постараюсь их отблагодарить, как представится возможность», — процитировала Харри Сятери пресс-служба ХК «Сибирь».

Второе место в голосовании занял нападающий Александр Шаров (16% и 549 голосов), а на третьем еще один форвард Валентин Пьянов (8% и 288 голосов).

Харри Сятери защищал ворота «Сибири» с 2019 года. В марте, перед стартом плей-офф многие легионеры, выступающие за клубы КХЛ, покинули Россию из-за политической ситуации.

В числе уехавших был Сятери. Он отыграл за «Сибирь» один матч в четвертьфинале Восточной конференции, где новосибирская команда потерпела поражение со счетом 2:1.