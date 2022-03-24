НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Ушедшего из «Сибири» Сятери признали лучшим игроком сезона

Источник:
Sibnet.ru
244 0
Фото: © ХК «Сибирь»

Финского вратаря Харри Сятери, который покинул Россию из-за ситуации на Украине после первой игры в плей-офф, болельщики признали лучшим игроком «Сибири» в сезоне 2021/2022.

«Завершилось голосование по определению лучшего игрока нашей команды в минувшем сезоне. Вратарь Харри Сятери выиграл с подавляющим преимуществом: 51% (1765 голосов)», — говорится в сообщении ХК «Сибирь».

Представители хоккейного клуба сообщили Сятери новость, о том, что его признали лучшим. Голкипер незамедлительно дал ответ. «Это невероятно! Я постараюсь их отблагодарить, как представится возможность», — процитировала Харри Сятери пресс-служба ХК «Сибирь».

Второе место в голосовании занял нападающий Александр Шаров (16% и 549 голосов), а на третьем еще один форвард Валентин Пьянов (8% и 288 голосов).

Харри Сятери защищал ворота «Сибири» с 2019 года. В марте, перед стартом плей-офф многие легионеры, выступающие за клубы КХЛ, покинули Россию из-за политической ситуации. 

КХЛ: расписание матчей плей-офф

В числе уехавших был Сятери. Он отыграл за «Сибирь» один матч в четвертьфинале Восточной конференции, где новосибирская команда потерпела поражение со счетом 2:1.

Еще по теме
Новосибирцы назвали факторы стресса на работе
Мужчины вдвое чаще женщин в панике закупали продукты
Новосибирцы с иммунодефицитом остались без лекарств
Травников отказался запасать сахар
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы
18.03.2022 20:16
Ольга Бузова плачет в шоу «Замуж за Бузову»
Блокировка Instagram «жестко накрыла» российский шоу-бизнес
14.03.2022 18:32
info.sibnet.ru
По реальным событиям: лучшие байопики последнего десятилетия
11.03.2022 22:34
info.sibnet.ru
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
08.03.2022 13:09
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

krasprol

Вот только наши деды,в первую очередь, думали о стране и делали всё для страны и её народа, а не набивали...

seekeer

По этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...

Disobedient

Какая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....

Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...