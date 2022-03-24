Судьба шахтера остается неизвестной после ЧП на «Осинниковской»

Внезапный выброс угля и газа произошел на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области в четверг, под завалами остается один человек, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, на шахте «Осинниковская» при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы, один горнорабочий, возможно, находится под завалом.

Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего. Из шахты выведено 118 человек. Никто из эвакуированных работников не пострадал.

Шахта «Осинниковская» расположена на юге Кузбасса в городе Осинники, предприятие введено в эксплуатацию в 1932 году. Входит в состав «Распадской угольной компании» — крупнейшего производителя коксующегося угля в России.