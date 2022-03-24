«Брат» и «Брат 2» стартовали в прокате

Фильмы «Брат» (1997 год) и «Брат 2» (2000 год) снова покажут на больших экранах, в прокат ленты выходят в четверг, 24 марта.

В первой части «Брата» герой Сергея Бодрова-младшего Данила Багров возвращается в домой после Чеченской войны. После череды неприятностей он отправляется в Петербург к старшему брату Виктору. Тот втягивает Данилу в криминальные разборки и передает ему «заказ» на криминального авторитета Чечена.

В «Брате 2» Данила Багров участвует в телепрограмме вместе со своими друзьями по службе в Чечне. Одного из них внезапно убивают. Выясняется, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке. Данила должен разобраться. Он вылетает в Америку и за компанию берет с собой старшего брата.

По задумке режиссера Алексея Балабанова, после первой части должны были выйти еще два фильма. Во второй сюжет должен был развиваться в Москве, в третьей — в США. Но потом он отказался от такой идеи и объединил две части.

«Начал писать, смотрю — скучно и решил объединить. Получилось правильно, что объединил», — рассказывал тогда режиссер. Накануне повторной премьеры были выпущены обновленные трейлерык обоим фильмам.