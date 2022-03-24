Renault приостановила работу завода в России

Французская автомобилестроительная корпорация Renault Group приостановила работу завода в Москве и изучает возможные варианты относительно своей доли в «АвтоВАЗе», сообщается на сайте компании.

«Деятельность на заводе в Москве приостановлена с сегодняшнего дня. Что касается доли в "АвтоВАЗе", то Renault Group изучает возможные варианты, учитывая нынешнюю обстановку, но в то же время действуя ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России», — говорится в заявлении.

Автопроизводитель подчеркнул, что соблюдает все требования в рамках европейских санкций против России, которые, в частности, подразумевают запрет на поставки высокотехнологичного оборудования и компонентов для его производства.

Компания с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. На нем производятся такие модели автоконцерна, как Renault Kaptur, Duster и Arkana. В 2013-2019 годах объем инвестиций в развитие московского завода составил свыше 18 млрд рублей.

Корпорация Renault владеет 67,61% в Alliance Rostec Auto, остальное у «Ростеха», который попал под санкции ЕС.