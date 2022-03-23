Альфа-банк перестал бесплатно пополнять карты других банков

Возможность бесплатного пополнения с карт Альфа-банка счетов и карт других банков через их приложения исчезла. Теперь за эту операцию взымается комиссия.

В приложениях ведущих банков есть возможность бесплатного пополнения через кнопку «Пополнить» в меню карт. Нажав на нее, можно указать реквизиты карты другого банка, подтвердить перевод и мгновенно получить деньги.

У разных банков установлены разные лимиты на такие операции, как правило, от 30 до 150 тысяч рублей в сутки или месячные — от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Функция выгодна тем, кто переводит между разными банками более 100 тысяч рублей в месяц — лимита, установленного в межбанковской Системе быстрых платежей (СБП).

«Комиссия за пополнение — 1,95% от суммы перевода, минимум 30 рублей», — сообщил в среду, 23 марта Альфа-банк своим клиентам.

При этом предупреждение о комиссии при проведении операции пополнения не демонстрируется в приложениях. Альфа-банк присылает только код подтверждения.

«Если вам надо пополнить карту другого банка, переведите деньги по номеру телефона — до 100 тысяч в месяц это бесплатно», — посоветовал Альфа-банк, не объяснив причину изменений.

Функция бесплатного пополнения карт и счетов самого Альфа-банка с карт других банков пока остается.