ФАС проверит цены на офисную бумагу

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу в ответ на многочисленные жалобы.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — сообщило ведомство.

ФАС пообещала принять меры в случае, если выявит нарушения антимонопольного законодательства и факты установления экономически необоснованных цен.

Офисная бумага резко подорожала в марте на фоне санкций, введенных Западом в результате спецоперации на Украине.