ФАС проверит цены на офисную бумагу

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу в ответ на многочисленные жалобы.
«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — сообщило ведомство.
ФАС пообещала принять меры в случае, если выявит нарушения антимонопольного законодательства и факты установления экономически необоснованных цен.
Офисная бумага резко подорожала в марте на фоне санкций, введенных Западом в результате спецоперации на Украине.
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