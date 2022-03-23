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ФАС проверит цены на офисную бумагу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу в ответ на многочисленные жалобы.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — сообщило ведомство.

ФАС пообещала принять меры в случае, если выявит нарушения антимонопольного законодательства и факты установления экономически необоснованных цен.

Офисная бумага резко подорожала в марте на фоне санкций, введенных Западом в результате спецоперации на Украине.

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