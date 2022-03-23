Томские ученые помогут обезопасить воздух в самолетах

Научная группа ТГУ разработала катализатор, который преобразует опасный для человека O3 в безопасный О2. Это необходимо для очистки воздуха в самолетах, в частности, МС-21.

«Когда самолет взлетает и находится на высоте до 11 тысяч метров, он попадает в ту область, где концентрация озона достаточно велика, и попадание забортного воздуха в кабину без очистки недопустимо. Поэтому согласно международным правилам в салонах всех самолктов устанавливаются конвертеры озона», — рассказал и.о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев.

Такие конвертеры изготавливают только в США и Германии. Сейчас в России стоит задача создания собственных разработок в этой области.

«Планировалось, что в обозримом будущем будет выпущено порядка 10-20 самолетов МС 21. Сейчас с учетом ситуации планируется значительно увеличить их производство, так как стране нужно около 100 новых отечественных авиалайнеров», — пояснил Князев.

Производство конвертеров уже началось на площадке Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ.