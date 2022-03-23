Сиквел «Секса в большом городе» продлят на второй сезон

Стриминг HBO Max продлил шоу «И просто так», возродившее «Секс в большом городе», на второй сезон.

«Я рад и взволнован возможностью рассказать больше историй об этих ярких, смелых персонажах, которых играют эти сильные, удивительные актрисы. Дело в том, что мы все в восторге. "И просто так" наша сексуальная жизнь вернулась», — цитирует The Hollywood Reporter исполнительного продюсера Майкла Патрика Кинга.

Помимо Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, в первом сезоне сиквела приняли участие актеры оригинального сериала — Марио Кантоне, Дэвид Эйденберг, теперь покойный Уилли Гарсон, Эван Хэндлер и Крис Нот.

После премьеры «И просто так» разгорелся скандал, вызванный обвинениями двух женщины в адрес Нота о его непристойном поведении. Актер категорически отрицал факты насилия с его стороны, но его коллеги поддержали «жертв».

Первый сезон сериала «И просто так» рассказывает о жизни подруг Кэрри, Миранды и Шарлотты спустя несколько лет после событий сериала «Секс в большом городе». Проект получил противоречивые отзывы, на момент публикации рейтинг шоу IMDb: 5.60.