Звезду «Секса в большом городе» обвинили в изнасиловании

Две женщины обвинили в сексуальных домогательствах актера Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе».

Американки анонимно заявили об инцидентах многолетней давности в связи с успехом актера в кино. Заговорить о былом они решили, когда стало известно об участии Нота в перевыпуске «Секса в большом городе».

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По словам заявительниц, они не могут спокойно переживать успех голливудской звезды в то время, как он сотворил с ними ужасные вещи.

Одна из потерпевших утверждает, что Крис Нот изнасиловал ее в 2004 году. Якобы актер достал ее телефонный номер через знакомых, пригласил в гости и одолжил почитать книгу. На второй встрече, когда женщина пришла вернуть книгу, он «набросился с поцелуями, сорвал одежду, повалил на кровать и словно зверь добился своего», сообщает Hollywood Reporter.

Вторая женщина описала изнасилование, произошедшее в 2015 году. По ее словам, Нот пригласил ее на ужин, затем под предлогом «послушать музыку» заманили в гости и уже там совершили непристойные действия.

Реакция

Узнав о слухах, 67-летний Крис Нот сразу же прокомментировал слова женщин, отрицая сексуальные домогательства, со своей стороны.

«Это та грань, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не задаться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплыли именно сейчас, но я знаю следующее: я не насиловал этих женщин», — цитирует Hollywood Reporter Криса Нота.