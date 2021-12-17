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Звезду «Секса в большом городе» обвинили в изнасиловании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © chrisnothofficial, instagram.com/chrisnothofficial

Две женщины обвинили в сексуальных домогательствах актера Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе».

Американки анонимно заявили об инцидентах многолетней давности в связи с успехом актера в кино. Заговорить о былом они решили, когда стало известно об участии Нота в перевыпуске «Секса в большом городе».

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По словам заявительниц, они не могут спокойно переживать успех голливудской звезды в то время, как он сотворил с ними ужасные вещи.

Одна из потерпевших утверждает, что Крис Нот изнасиловал ее в 2004 году. Якобы актер достал ее телефонный номер через знакомых, пригласил в гости и одолжил почитать книгу. На второй встрече, когда женщина пришла вернуть книгу, он «набросился с поцелуями, сорвал одежду, повалил на кровать и словно зверь добился своего», сообщает Hollywood Reporter.

Вторая женщина описала изнасилование, произошедшее в 2015 году. По ее словам, Нот пригласил ее на ужин, затем под предлогом «послушать музыку» заманили в гости и уже там совершили непристойные действия.

Реакция 

Узнав о слухах, 67-летний Крис Нот сразу же прокомментировал слова женщин, отрицая сексуальные домогательства, со своей стороны.

«Это та грань, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не задаться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплыли именно сейчас, но я знаю следующее: я не насиловал этих женщин», — цитирует Hollywood Reporter Криса Нота.

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Топ комментариев

Plaguer

О чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..

Muzykant

Где увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.

Muzykant

Бред коронобесия уже зашкаливает.

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...
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