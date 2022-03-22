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Ликвидацию отходов Байкальского комбината отложили

Источник:
РИА Новости
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Фото: Sergey Saurskiy / CC-BY-SA-3.0

Производство работ по ликвидации опасных отходов, оставшихся на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, отложено до 2023 года из-за необходимости переделать проект работ без привлечения импортных технологий, сообщил заместитель главы Минприроды Сергей Ястребов.

Чиновник напомнил, что исполнителем работ по ликвидации ущерба был выбран Росатом, который должен был разработать, представить проект проведения работ до 31 мая 2022 года. Ранее планировалось, что работы на площадке начнутся в 2022 году.

«К сожалению, с учетом ситуации, которая развивается в связи с Украиной, и значительного количества импортного оборудования, которое заложено в составе проекта, коллеги вынуждены провести работы по импортозамещению, замене этого оборудования на российские аналоги», — уточнил Ястребов.

Бюджетные средства, которые были заложены на выполнение проекта по ликвидации отходов в размере 3,750 миллиарда рублей, перераспределены. При этом специалистам нужно исключить возможность загрязнения отходами озера в период весеннего паводка.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...