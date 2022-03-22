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Аптечная лихорадка: какие лекарства исчезнут из-за санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Спрос на лекарства в последние недели резко вырос — граждане ринулись в аптеки закупать впрок иностранные препараты, поставки которых под угрозой из-за международных санкций. Какие западные производители могут покинуть российский рынок и грозит ли стране дефицит медикаментов?

За 2021 год в России продали 5,2 миллиарда упаковок импортных и российских препаратов на общую сумму 1,9 триллиона рублей. При этом в начале марта 2022 года спрос на лекарства вырос в десятки, а на некоторые позиции — в сотни раз, следует из данных RNC Rharma.

Производители остаются

Доля отечественных препаратов на российском рынке составляет 61,2%, следует из данных Минпромторга. На сегодня из списка жизненно важных лекарств по полному циклу отечественные производители могут выпускать половину — 404 позиции из 808.

При необходимости российские заводы способны производить более 80% самых востребованных препаратов — но в любом случае для этого потребуется покупать импортные субстанции. Доля иностранного сырья в отечественном производстве лекарств превышает 80%.

Однако поставок субстанций западные санкции фактически не коснулись, так как ключевыми поставщиками для России в этой сфере являются Индия и Китай, которые отказались вводить какие-либо ограничительные меры.

Более того, крупнейшие международные фармацевтические компании формально присоединились к санкциям, но при этом продолжают поставки препаратов в Россию по гуманитарным соображениям.

Например, немецкая Bayer и американская Pfizer прервали новые клинические исследования на территории России и приостановили инвестиции, но отгружают медикаменты. Американская Eli Lilly официально прекратила экспорт, но на практике не будет ввозить в страну только один препарат — «Сиалис», который используется при лечении эректильной дисфункции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на недавнем правительственном совещании подчеркнул, что с рынка никто не ушел, все иностранные производители продолжают работу с Россией, дефицит некоторых лекарств вызван исключительно ажиотажным спросом.

Какие лекарства в дефиците

Согласно исследованию профессионального сообщества «Врачи.рф», в последние дни медики столкнулись с недостатком порядка 80 препаратов. При этом долгосрочные контракты на их поставку продолжают действовать, следовательно, их исчезновение из аптек носит временный характер.

Так, врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными («Нурофен»), гастроэнтерологическими («Урсофальк»), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами («Финлепсин», «Депакин», «Диазепам», «Карбамазепин», «Латуда-56»), а также антидепрессантами ( «Пароксетин», «Анафранил») и антипсихотиками ( «Рисполепт»).

Кроме этого, зафиксирована нехватка инсулина, лекарств для поджелудочной железы, щитовидной железы, препаратов для диабетиков («Земпик», «Саксенда», «Метформины», «Джардинс», «Тражента», «Янувия»), а также оральных контрацептивов и препаратов для менопаузальной гормональной терапии («Фемостон», «Эстрожель», «Анжелик», «Дивина», «Климонорм», «Дивигель», «Ярина», «Утрожестан»).

В частности, врачи отмечают, что из аптек практически пропал «Эутирокс» — препарат немецких компаний «Мерк» и «Берлин-Хеми» для замещения гормонов щитовидной железы, который не имеет российских аналогов.

Сообщество пациентов с заболеваниями щитовидной железы уже разместило на портале Change.org петицию, в которой потребовало от Минздрава «на законодательном уровне» урегулировать вопрос с обеспечением жизненно важными лекарствами.

На восстановление логистических цепочек и поставки дополнительных объемов лекарств может уйти от нескольких недель до двух-трех месяцев. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова на днях заверила, что недостаток отдельных препаратов в аптеках вскоре будет компенсирован дистрибьюторами.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...