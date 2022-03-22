НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Газпром нефть» поддержит российскую металлургию

Источник:
Sibnet.ru
259 1
Фото: © «Газпром нефть»

«Газпром нефть» обеспечит отечественную металлургическую промышленность ключевым элементом для выпуска высокосортной стали — сверхмощными электродами, сообщает пресс-служба компании.

«Газпромнефть-Графитек» — дочернее предприятие компании — построит в Омске завод по производству графитированных электродов. Предприятие стало резидентом особой экономической зоны «Авангард».

«Создание в Омске современного и эффективного производства графитированных электродов имеет стратегическое значение для промышленности страны: в среднесрочной перспективе "Газпромнефть-Графитек" обеспечит импортонезависимость российской металлургии при выпуске электростали», — сказал генеральный директор предприятия Александр Панов.

Кроме того, предприятие станет одним из ключевых производственных комплексов в ОЭЗ «Авангард», что «будет способствовать появлению в Омской области дополнительных высококвалифицированных рабочих мест и комплексному развитию экономики региона», пояснил Панов. Сырье для нового производства будут поставлять с Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти».

«Сегодня нам как никогда важно развивать собственное производство. В Омской области уже созданы все условия — в прошлом году при федеральной поддержке мы запустили в регионе площадку, где сосредоточим производства, выпускающие импортозамещающую продукцию для нужд предприятий на территории страны», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Еще по теме
Иткульский спиртзавод увеличил производство водки в шесть раз
Евросоюз запретит импорт стали из России
Алтайский завод заменит иностранные запчасти для КамАЗа
Потанин призвал «не хлопать дверью» при выборе ответных санкций
смотреть все
Экономика #Промзона #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Газпром нефть» поддержит российскую металлургию
Бабушке пришлось ползти по лестнице больницы со сломанной ногой
Сибирские ученые создали грибную ферму для Луны
Горняков эвакуировали из кузбасской шахты «Листвяжная»
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
39
Байден публично оскорбил Путина
28
Цены на рис и гречку показали рекордный рост