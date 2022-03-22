«Газпром нефть» поддержит российскую металлургию

«Газпром нефть» обеспечит отечественную металлургическую промышленность ключевым элементом для выпуска высокосортной стали — сверхмощными электродами, сообщает пресс-служба компании.

«Газпромнефть-Графитек» — дочернее предприятие компании — построит в Омске завод по производству графитированных электродов. Предприятие стало резидентом особой экономической зоны «Авангард».

«Создание в Омске современного и эффективного производства графитированных электродов имеет стратегическое значение для промышленности страны: в среднесрочной перспективе "Газпромнефть-Графитек" обеспечит импортонезависимость российской металлургии при выпуске электростали», — сказал генеральный директор предприятия Александр Панов.

Кроме того, предприятие станет одним из ключевых производственных комплексов в ОЭЗ «Авангард», что «будет способствовать появлению в Омской области дополнительных высококвалифицированных рабочих мест и комплексному развитию экономики региона», пояснил Панов. Сырье для нового производства будут поставлять с Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти».

«Сегодня нам как никогда важно развивать собственное производство. В Омской области уже созданы все условия — в прошлом году при федеральной поддержке мы запустили в регионе площадку, где сосредоточим производства, выпускающие импортозамещающую продукцию для нужд предприятий на территории страны», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.