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Психологи обозначили портрет скучного человека

Источник:
Naked Science
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Фото: Sandy Chase / Attribution License

Психологи провели опрос и выяснили, людей с какими профессиями, увлечениями и личными качествами чаще всего считают скучными.

Исследование, в котором участвовали 500 человек, провели ученые из университетов Эссекса и Лимерикского и Лондонской школы экономики и политических наук, выводы они представили в журнале Personality and Social Psychology Bulletin. Эксперты сосредоточились на различных профессиях, хобби и личностных характеристиках, которые люди оценивали как скучные.

Самыми скучными респонденты сочли профессии, связанные с аналитикой данных, бухгалтерией, налогами и страхованием, уборкой и банковским делом.

Наиболее скучными увлечениями, по мнению участников, оказались сон, религия, просмотр телевизора, наблюдение за животными и математика. Также оказалось, что скучные люди, по словам опрошенных, живут в маленьких городах и поселках, а не в мегаполисах.

По словам ученых, люди часто не хотят тратить время на общение с теми, кого воспринимают как скучных, предпочитая избегать их и не давая им шанса доказать, что это не так.

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Наука #Наука
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