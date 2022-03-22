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Названа причина авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: AMISOM Public Information / Public Domain Dedication (CC0)

Причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота, который не успел развернуться на слишком маленькой высоте, сообщается в официальном отчете следствия на сайте компании Bundesstelle Fr Fernmeldestatistik (BFU).

Наталия Филева разбилась вместе с отцом, Валерием Карачевым 31 марта 2019 года рядом с городом Эгельсбах в Германии. Они погибли вместе с пилотом. Филевой было 56 лет. Вместе со своим супругом Владиславом Филевым она владела S7 Group и занимала пост председателя совета директоров. 

«Следы на месте аварии и на обломках показывают, что самолет ударился о землю с низкой горизонтальной скоростью, высокой вертикальной скоростью, левым углом крена и левым рысканием. Из-за травм, полученных во время удара, пассажиры не смогли выжить в результате аварии», — цитирует РБК данные отчета.

В заключении говорится, что крушение произошло из-за того, что пилот управлял самолетом во время разворота на малой высоте в неконтролируемом полете, затем самолет накренился и ударился о землю.

Аварии способствовало решение пилота выполнить нестандартный заход на посадку на взлетно-посадочную полосу без визуального контакта с взлетно-посадочной полосой.

При этом факторами, способствовавшими аварии, стали сложная структура воздушного пространства вокруг аэродрома Франкфурт-Эгельсбах, решение пилота о маневрировании близко к земле, недостаточное распределение внимания пилота в сочетании с отсутствующим предупреждением аэропорта о сваливании самолета.

 Трагедия была неизбежна, потому что выровнять курс на малой высоте уже не было возможности. После падения самолет загорелся.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?

rumatam

кроме капитуляции не принимать никакие предложения.