Названа причина авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7

Причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота, который не успел развернуться на слишком маленькой высоте, сообщается в официальном отчете следствия на сайте компании Bundesstelle Fr Fernmeldestatistik (BFU).

Наталия Филева разбилась вместе с отцом, Валерием Карачевым 31 марта 2019 года рядом с городом Эгельсбах в Германии. Они погибли вместе с пилотом. Филевой было 56 лет. Вместе со своим супругом Владиславом Филевым она владела S7 Group и занимала пост председателя совета директоров.

«Следы на месте аварии и на обломках показывают, что самолет ударился о землю с низкой горизонтальной скоростью, высокой вертикальной скоростью, левым углом крена и левым рысканием. Из-за травм, полученных во время удара, пассажиры не смогли выжить в результате аварии», — цитирует РБК данные отчета.

В заключении говорится, что крушение произошло из-за того, что пилот управлял самолетом во время разворота на малой высоте в неконтролируемом полете, затем самолет накренился и ударился о землю.

Аварии способствовало решение пилота выполнить нестандартный заход на посадку на взлетно-посадочную полосу без визуального контакта с взлетно-посадочной полосой.

При этом факторами, способствовавшими аварии, стали сложная структура воздушного пространства вокруг аэродрома Франкфурт-Эгельсбах, решение пилота о маневрировании близко к земле, недостаточное распределение внимания пилота в сочетании с отсутствующим предупреждением аэропорта о сваливании самолета.



Трагедия была неизбежна, потому что выровнять курс на малой высоте уже не было возможности. После падения самолет загорелся.