Диетолог предостерегла от хранения запасов сахара

Диетолог Наталья Круглова рассказала, какие риски для здоровья несет хранение дома больших запасов сахара.

На фоне текущей экономической ситуации россияне бросились скупать сахар и делать запасы. Диетолог в интервью радио Sputnik рассказала, почему не стоит этого делать. По словам Кругловой, хранение больших запасов сахара может стать поводом для злоупотребления этим продуктом, что вредно для здоровья.

«ВОЗ говорит, что за счет добавленного сахара человек должен получать не более десяти процентов от суточной калорийности своего рациона. Если человек сократит это количество до пяти процентов, то это будет иметь дополнительные преимущества в плане поддержания здоровья. Если переводить в граммы, то взрослому человеку нужно не более 30 граммов сахара в течение дня», — сказала врач.

По ее словам, со временем сахар не становится токсичным, но его длительное хранение может привести к другим неприятным последствиям.

«В сахарном песке могут завестись насекомые. Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно», — предупредила Круглова.