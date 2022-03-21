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Кремль объяснил отказ от прекращения огня в ходе переговоров

Источник:
РБК
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Фото: © Минобороны России

Режим прекращения огня на время переговоров между Россией и Украиной не вводится, поскольку украинские силы используют его для перегруппировки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс», — приводит РБК слова Пескова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, ее целями он называл «демилитаризацию и денацификацию».

Переговоры по урегулированию начались 27 февраля, первые три раунда прошли в очном формате на территории Белоруссии. Четвертый раунд начался 14 марта в формате видеоконференции.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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