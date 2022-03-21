Режим прекращения огня на время переговоров между Россией и Украиной не вводится, поскольку украинские силы используют его для перегруппировки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс», — приводит РБК слова Пескова.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, ее целями он называл «демилитаризацию и денацификацию».

Переговоры по урегулированию начались 27 февраля, первые три раунда прошли в очном формате на территории Белоруссии. Четвертый раунд начался 14 марта в формате видеоконференции.