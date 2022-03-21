Суд рассмотрит признание Meta экстремистской организацией

Тверской суд Москвы 21 марта приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в России компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, как экстремистской организации.

Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией после заявления ее пресс-секретаря Энди Стоуна о том, что компания снимает ограничения на «призывы к насилию против российских военнослужащих» в некоторых странах.

Надзорное ведомство увидело в этом разжигание ненависти и вражды по отношению «к гражданам Российской Федерации», а также заявило, что такие шаги «формируют представление о допустимости террористической деятельности».

СК уточнил, что действия компании содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, максимальное наказание до пяти лет лишения свободы) и 205.1 (содействие террористической деятельности, предусматривает наказание вплоть до пожизненного).

При этом прокурор в ходе рассмотрение заявил, что использование гражданами и компаниями Facebook, Instagram и WhatsApp не может быть признано экстремизмом. Таким образом, россиян не будут привлекать к ответственности за использование этих платформ.

Сама Meta, в свою очередь, попросили суд отказать в удовлетворении иска. «Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России», — пояснила представитель компании.