НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд рассмотрит признание Meta экстремистской организацией

Источник:
РБК
237 0
Фото: © Yuri Samoilov

Тверской суд Москвы 21 марта приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры о запрете деятельности в России компании Meta, владеющей Facebook и Instagram, как экстремистской организации.

Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией после заявления ее пресс-секретаря Энди Стоуна о том, что компания снимает ограничения на «призывы к насилию против российских военнослужащих» в некоторых странах.

Надзорное ведомство увидело в этом разжигание ненависти и вражды по отношению «к гражданам Российской Федерации», а также заявило, что такие шаги «формируют представление о допустимости террористической деятельности».

СК уточнил, что действия компании содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, максимальное наказание до пяти лет лишения свободы) и 205.1 (содействие террористической деятельности, предусматривает наказание вплоть до пожизненного).

При этом прокурор в ходе рассмотрение заявил, что использование гражданами и компаниями Facebook, Instagram и WhatsApp не может быть признано экстремизмом. Таким образом, россиян не будут привлекать к ответственности за использование этих платформ.

Сама Meta, в свою очередь, попросили суд отказать в удовлетворении иска. «Meta уже в настоящее время после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России», — пояснила представитель компании.

Еще по теме
Редактора «Первого канала» оштрафовали за антивоенный плакат
Обвинение попросило для Навального 13 лет колонии
Осужденный по «делу Minecraft» подросток обжаловал приговор
Брату Навального заменили условный срок на реальный
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Неоднородная погода ожидается в Забайкалье
Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет
Красноярские проститутки повысят цены
Ученые НГУ заменят иностранные волокна для авиации
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Байден публично оскорбил Путина
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль объяснил отказ от прекращения огня в ходе переговоров
Boeing со 132 людьми на борту разбился в Китае
Суд рассмотрит признание Meta экстремистской организацией
Торговля с Европой оказалась для России важнее Китая
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
39
Байден публично оскорбил Путина
28
Цены на рис и гречку показали рекордный рост
Sibnet.Ru