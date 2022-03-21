Умер писатель Юз Алешковский

Российский писатель и поэт Юз Алешковский умер в возрасте 92 лет, сообщил издатель Демьян Кудрявцев.

«Сегодня умер Юз Алешковский, русский литератор. Большой, изощренный писатель, народный поэт, и особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь. Благословенна память его», — написал Кудрявцев в Facebook.

Автор скончался в США, куда он эмигрировал в 1979 году. Причина смерти Алешковского не раскрывается. Писатель родился 21 сентября 1929 года в Красноярске, его настоящее имя — Иосиф Алешковский.

Литературный путь он начал как детский писатель. В 1960-х годах Алешковский писал детские сказки, рассказы, сценарии. В частности, по его сценариям были сняты детские фильмы и сериалы «Вот моя деревня» (1972), «Аварийное положение» (1973), «Происшествие» (1974).

Алешковский также был автором лагерных песен, некоторые из них в 1979 году были напечатаны в литературном альманахе «Метрополь». Из них самой популярной стала «Песня о Сталине», более известная как «Товарищ Сталин, вы большой ученый».

После этого он столкнулся с гонениями советских властей и был вынужден эмигрировать — сначала в Австрию, а затем в США.