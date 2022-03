Диетолог назвала укрепляющий кости продукт

Чернослив поможет поддержать здоровье костей тем, кого это беспокоит в связи с возрастом, рассказала диетолог Лорен Харрис-Пинкус. Она посоветовала есть этот продукт каждый день.

С возрастом костная масса начинает уменьшаться, что увеличивает риск развития остеопороза. Замедлить и предотвратить процесс можно с помощью правильного питания, например, может помочь чернослив.

«Чернослив — источник калия, магния, витамина К и полифенолов, которые поддерживают здоровье костей, увеличивая их минеральную плотность и уменьшая потерю костной массы», — сказала диетолог изданию Eat this, not that.

По словам диетолога, ежедневная порция чернослива должна составлять не менее пяти штук в день. Врач посоветовала добавлять его в йогурт, салаты и овсяную кашу.