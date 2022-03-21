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Диетолог назвала укрепляющий кости продукт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Son of Groucho / Attribution License

Чернослив поможет поддержать здоровье костей тем, кого это беспокоит в связи с возрастом, рассказала диетолог Лорен Харрис-Пинкус. Она посоветовала есть этот продукт каждый день.

С возрастом костная масса начинает уменьшаться, что увеличивает риск развития остеопороза. Замедлить и предотвратить процесс можно с помощью правильного питания, например, может помочь чернослив.

«Чернослив — источник калия, магния, витамина К и полифенолов, которые поддерживают здоровье костей, увеличивая их минеральную плотность и уменьшая потерю костной массы», — сказала диетолог изданию Eat this, not that.

По словам диетолога, ежедневная порция чернослива должна составлять не менее пяти штук в день. Врач посоветовала добавлять его в йогурт, салаты и овсяную кашу.

Тема: Человек и еда
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Жизнь #Здоровье #Продукты
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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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