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Шоу «Звезды в Африке 2» покинули сразу два участника

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Звезды в Африке 2»

Один из участников шоу «Звезды в Африке 2» выбыл после испытания, а другой ушел сам по личным причинам.

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке 2» пришла новая участница — тиктокерша Аня Покров. Она дополнила молодежный лагерь программы. Опытные участники проекта сговорились действовать сообща, чтобы убрать всех молодых.

В итоге на испытание на выбывание отправились боец Саша Стоун и вратарь Руслан Нигматуллин. Каждый из них взял помощника. Стоун взял Анатолия Цоя, а Нигматуллин — Олега Верещагина. В испытании участник и его помощник были связаны веревкой, и, чтобы один смог подняться и забрать звезду, второму нужно было нырять.

Выбор помощника сыграл злую шутку с Нигматуллиным — Верещагин не смог долго нырять и отказался продолжать испытание. В результате Нигматуллин выбыл из шоу.

Неожиданно актер Максим Лагашкин сказал, что хочет сам уйти из шоу. Ему хватило испытаний, а интриги ему не близки. В итоге в шоу стало на два участника меньше.

На фоне таких противостояний звезд продолжили развиваться отношения блогеров Вали Карнавал и Саши Стоуна. Многие поклонники уже подозревают, что Стоун и Карнавал встречаются, так как они появляются вместе в соцсетях после шоу «Звезды в Африке 2». 

В этом выпуске Стоун признался, что ему нравится Валя, а вот девушка сказала, что относится к Стоуну как к брату. Но ситуация может измениться.

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