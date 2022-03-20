Участницы «Холостяка» предпочли более обеспеченного мужчину

Девушки в новом «Холостяке» с двумя героями делают выбор первыми, во второй серии проекта на церемонии роз миллионер из Казахстана Димаш Адилет получил в два раза больше внимания, чем фермер из Москвы Александр Гранков.

В новом сезоне проекта с двумя холостяками правила изменились. Теперь на каждой церемонии роз сначала выбор делают девушки. Они дарят розу тому мужчине, который понравился им больше.

На первой церемонии Димаш Адилет получил 14 роз, а Александр Гранков — семь, ровно в два раза меньше. При этом девушки, рассуждая о выборе между героями, склонялись к миллионеру из Казахстана из-за его благосостояния и стабильности.

По мнению участниц, его соперник Гранков еще не состоялся, как мужчина, потому что до сих пор живет с родителями и ничем серьезным не занимается.

Далее по правилам реалити выбор предстоит сделать холостякам. Но они вправе предложить розу даже той девушке, которая предпочла соперника. Оба героя воспользовались таким шансом и их розы приняли девушки, желая остаться в проекте.

На первой церемонии роз девятого сезона «Холостяка» шоу покинули Алла Фомкина, Талия Айбедуллина, Юля Бойкова и Екатерина Батюченко, которая шла на кастинг, решив что холостяком будет Антон Шастун.