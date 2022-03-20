США предложили Турции отдать российские С‑400 Украине

Соединенные Штаты предложили Турции передать зенитно-ракетные системы С-400 российского производства украинским войскам, сообщили Reuters источники.

Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.

«Американские чиновники озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было», — приводит РИА Новости материал агентства.

Покупка С-400 стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Турции, где отказываются снимать с вооружения российские комплексы, несмотря на политическое давление, санкции и исключение из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Поставщиком систем ПВО для Украины может также стать Словакия, власти которой недавно объявили о готовности передать соседней стране комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену.