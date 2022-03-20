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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США предложили Турции отдать российские С‑400 Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Соединенные Штаты предложили Турции передать зенитно-ракетные системы С-400 российского производства украинским войскам, сообщили Reuters источники.

Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.

«Американские чиновники озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было», — приводит РИА Новости материал агентства.

Покупка С-400 стала одним из главных раздражителей в отношениях США и Турции, где отказываются снимать с вооружения российские комплексы, несмотря на политическое давление, санкции и исключение из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Поставщиком систем ПВО для Украины может также стать Словакия, власти которой недавно объявили о готовности передать соседней стране комплексы С-300, если США предоставят им адекватную замену.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

Disobedient

Вместе с 69 пойдёте с узелками блокаду прорывать, он на местности ориентироваться там должен.)))Сибнет!...

c2h5oh76

видимо, расходится с политикой руководства, они много чего не освещают, только то, от чего уже не отмахнуться

Alhazred

Страдаешь за нациков из Азова? Найдут тебя падаль и скоро.

c2h5oh76

что ты несешь? во первых, правильно пиши GPS, во вторых, как до эпохи этой системы самолеты летали? а...
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