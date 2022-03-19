Польша предложила устроить полную торговую блокаду России

Польша предложила Евросоюзу устроить полную торговую блокаду России в дополнение к уже введенным санкциям, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — цитирует премьера TVN24.

Моравецкий подчеркнул, что Россия должна быть полностью отрезана от торговли. Он напомнил, что на польской границе зафиксированы протесты, участники которых препятствуют поставкам товаров в Белоруссию и Россию.

Так, в субботу перед пограничным переходом подъезд к терминалу перекрыли около ста человек. Утром очередь грузовиков составляла 27 километров, при этом полиция не стала разгонять или задерживать протестующих.