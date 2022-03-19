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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Польша предложила устроить полную торговую блокаду России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Польша предложила Евросоюзу устроить полную торговую блокаду России в дополнение к уже введенным санкциям, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — цитирует премьера TVN24.

Моравецкий подчеркнул, что Россия должна быть полностью отрезана от торговли. Он напомнил, что на польской границе зафиксированы протесты, участники которых препятствуют поставкам товаров в Белоруссию и Россию.

Так, в субботу перед пограничным переходом подъезд к терминалу перекрыли около ста человек. Утром очередь грузовиков составляла 27 километров, при этом полиция не стала разгонять или задерживать протестующих.

Тема: Военная операция на Украине
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Bench7

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korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

Очаков

Володымыр, целостность этой территории восстановят уже без тебя.)

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.
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