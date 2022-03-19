Физики нашли зеркальную Антивселенную

Наша Вселенная имеет зеркального близнеца — Антивселенную, к такому выводу пришли физики из Манчестерского университета.

Ученые анализировали природу темной материи, которая невидима, но определяется на основе математических расчетов, говорится в статье, опубликованной журналом Annals of Physics. При этом ее существование довольно тяжело объяснить.

Известно, что в мире господствует симметрия. В частности, существует симметрия физических законов, которая подразумевает одновременную инверсию четности, времени и зарядового сопряжения. Например, если ход времени обращается вспять, частица заменяется античастицей.

По мнению исследователей, наша Вселенная — лишь половинка наблюдаемого мира, тогда как ее симметричная часть представляет собой зеркальную противоположность и совершенно недоступна для землян.

В таком случае загадку существования темной материи довольно легко объяснить наличием зеркальной половинки нашего мира. Что касается свойств Антивселенной, то ученые предпочли оставить их без объяснения — ведь для приборов она является непостижимой, ее нельзя обнаружить.