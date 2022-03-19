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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Физики нашли зеркальную Антивселенную

Источник:
Annals of Physics
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Фото: © NASA

Наша Вселенная имеет зеркального близнеца — Антивселенную, к такому выводу пришли физики из Манчестерского университета.

Ученые анализировали природу темной материи, которая невидима, но определяется на основе математических расчетов, говорится в статье, опубликованной журналом Annals of Physics. При этом ее существование довольно тяжело объяснить.

Известно, что в мире господствует симметрия. В частности, существует симметрия физических законов, которая подразумевает одновременную инверсию четности, времени и зарядового сопряжения. Например, если ход времени обращается вспять, частица заменяется античастицей.

По мнению исследователей, наша Вселенная — лишь половинка наблюдаемого мира, тогда как ее симметричная часть представляет собой зеркальную противоположность и совершенно недоступна для землян.

В таком случае загадку существования темной материи довольно легко объяснить наличием зеркальной половинки нашего мира. Что касается свойств Антивселенной, то ученые предпочли оставить их без объяснения — ведь для приборов она является непостижимой, ее нельзя обнаружить.

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Bench7

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korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

Очаков

Володымыр, целостность этой территории восстановят уже без тебя.)

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.
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