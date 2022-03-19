Санкции против России ослабят позиции доллара

Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, заявил эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.

Решение США и ЕС о заморозке валютных резервов России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире, написал аналитик для китайской газеты South China Morning Post.

«Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру», — подчеркнул Кимберли.

Он напомнил, что последние несколько лет Россия стремилась ограничить свои резервы в долларах, и Центробанк уделял внимание наращиванию позиций в евро, золоте и юанях. После санкций именно юань может стать популярной валютой в качестве резервов.