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Санкции против России ослабят позиции доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, заявил эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.

Решение США и ЕС о заморозке валютных резервов России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире, написал аналитик для китайской газеты South China Morning Post.

«Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру», — подчеркнул Кимберли.

Он напомнил, что последние несколько лет Россия стремилась ограничить свои резервы в долларах, и Центробанк уделял внимание наращиванию позиций в евро, золоте и юанях. После санкций именно юань может стать популярной валютой в качестве резервов.

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Bench7

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korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.

CaRdan

Да, ты предлагаешь прихлебывать, когда тебя оскорбляют, унижают, грабят.
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