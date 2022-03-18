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Собака попыталась съесть сфотографированную еду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @lovekoekoe

Собака попыталась съесть фотографию еды в журнале, чем развеселила свою хозяйку и пользователей соцсетей.

Владелец животного пояснила, что оставила раскрытый журнал на столе, а потом услышала какой-то шорох. Прибежав на звук, женщина увидела, как ее чихуахуа пытается съесть фотографию еды, опубликованную на развороте, пишет Independent.

Данная картина настолько рассмешила хозяйку, что она опубликовала кадры с собакой в интернете. Она уточнила, что собаку не отвлек даже процесс съемок, так как питомец пытался понять, почему еда остается нетронутой.

Пользователи соцсетей оценили забавные снимки — некоторые посчитали, что собака не самая умная, но очень милая. Многие отметили в комментариях, что фото с глупым щенком их развеселили.

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