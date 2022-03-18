Путин посетил праздничный концерт в «Лужниках»

Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером прибыл на концерт «Крымская весна» в московском спорткомплексе «Лужники», следует из трансляции на федеральных каналах.

Концерт приурочен к годовщине воссоединения Крыма с Россией, на нем присутствует порядка 200 тысяч человек. Глава государства вышел на арену после выступления группы «Любэ», песни которой неоднократно предшествовали появлению Путина на массовых мероприятиях.

«Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу», — сказал он, комментируя присоединение полуострова.

16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым и Севастополь приняли в состав РФ.