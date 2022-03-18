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Грузы с оружием для Украины станут законной целью для России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Сергей Бобылев / Sergey Bobylev @ Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российские военные будут воспринимать в качестве цели любые грузы с вооружением для Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, Москва не допустит поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран. «Советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны», — пояснил Лавров.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявил, Братислава готова передать Киеву комплексы С-300, как только получит им замену от США или других стран НАТО. Кроме того, страна, по его словам, может направить Украине советские истребители МиГ-29, если вместо них придут американские F-16.

Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт, постоянно призывая их обеспечить бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба, но продолжают поставки вооружений.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Политика #Мир #Армия
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