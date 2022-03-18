Атлантический воздух принесет в Новосибирск потепление и снег

Атлантические воздушные массы пройдут по территории Западной Сибири, в ближайшие дни ожидаются снегопады, усиление ветра и потепление, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Меняется погода. Через Северный Урал на нашу территорию смещаются атлантические воздушные массы. Более облачно, ждем усиления ветра, снегопады различной интенсивности. Температуры будут уже приближены к норме или даже несколько выше нормы», — сказала собеседница.

Ночь на субботу ожидается преимущественно без осадков, днем возможен снег. Ночью будет 11-13, днем 2-4 градусов ниже нуля.

В воскресенье осадков не ожидается. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Ночью температуры будут на уровне 10-12, днем — 3-5 градусов холода.

В понедельник ночь будет без осадков, днем возможен небольшой снег, сохранится сильный ветер. Ночью будет минус 9-11, днем — минус 1-3 градусов холода.