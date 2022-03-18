Минкультуры РФ прояснило судьбу отечественного кинопроката

Кинотеатры продолжат показывать зарубежные фильмы, но главными премьерами станут отечественные фильмы, рассказала глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко.

Иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров, так как продолжатся показы авторских художественных и документальных картин, в том числе иностранного производства, сказала Максимченко телеграм-каналу правительства России «Объясняем.рф».

Максимченко отметила, что ближайшими крупными премьерами станут мультфильм «Финник» (в прокате с 24 марта) и военная драма о фронтовых операторах «Первый Оскар» (в кинотеатрах с 21 апреля).

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Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Среди них «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, «Холоп» и «Салют-7» Клима Шипенко.

«Кроме того, в кинотеатрах по-прежнему можно будет увидеть и записи, и прямые трансляции театральных постановок, концертов, спортивных мероприятий», — добавила Светлана Максимченко.

В начале марта крупнейшие киностудии прекратили сотрудничество с Россией из-за военной спецоперации на Украине. Среди фильмов, которые не выйдут в российский прокат в запланированное время — «Бэтмен» Метта Ривза и «Морбиус».