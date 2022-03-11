По реальным событиям: лучшие байопики последнего десятилетия

Противоречивые истории побед и главные имена российского спорта отразили режиссеры в байопиках, вышедших в кино в последнее десятилетние. Спортивные драмы стали одними из любимых зрителями жанров отечественного кино. В топ-10 фильмов, снятых по реальным событиям, вошли только новинки последних лет.

«Одиннадцать молчаливых мужчин»

Режиссер: Алексей Пиманов, 2022 год, 12+

В ролях: Макар Запорожский, Алена Коломина, Павел Крайнов, Евгения Лапова, Павел Трубинер

Сюжет фильма в целом соответствует историческим событиям и посвящен событиям осени 1945 года. Тогда футбольная ассоциация Англии пригласила чемпиона СССР — московское «Динамо» — сыграть несколько товарищеских матчей с британскими клубами.

Прозвище «Одиннадцать молчаливых мужчин в синих пальто» дала гостям британская пресса после общения в аэропорту, поскольку советские люди совсем не умели давать интервью.

Несмотря на заявку в названии фильма на 11 героев, основное повествование складывается вокруг футболиста Всеволода Боброва. Истории других динамовцев в сюжете не раскрыты. Также при просмотре спортивной драмы стоит знать, что любовная линия героя с журналисткой — полностью вымышленная.

«Мистер Нокаут»

Режиссер: Артем Михалков, 2022 год, 12+

В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева, Андрей Титченко

Главный герой фильма — выдающийся боксер Валерий Попенченко, олимпийский чемпион и единственный обладатель Кубка Вэла Баркера из СССР.

Фото: © кадр из фильма «Мистер Нокаут»

Фильм рассказывает о детстве героя в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, о дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем.

Режиссером фильма Артем Михалков, заявлял, что сценарий картины частично основан на реальных фактах биографии спортсмена, но содержит элементы художественного вымысла.

«Чемпион мира»

Режиссер: Алексей Сидоров, 2021 год, 6+

В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская

В центре сюжета — самый драматичный и легендарный поединок в истории шахмат: матч за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Сценарий картины основан на реальных исторических событиях с элементами вымысла. По словам Алексея Сидорова, в шахматы он играл мало, поэтому писать сценарий ему было сложно. В ходе работы над сценарием он изучил автобиографические книги «В далеком Багио» (1981) Анатолия Карпова и «Антишахматы. Записки злодея. Возвращение невозвращенца».

Фильм получил противоречивые отзывы. Среди отрицательных оценок — идеологизированность картины, наличии в фильме многочисленных нестыковок и неточностей. Положительным называют актерскую игру Ивана Янковского и Константина Хабенского.

«Белый снег»

Режиссер: Николай Хомерики, 2021 год. 6+

В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова

Фильм «Белый снег» — экранизация судьбы российской лыжницы Елены Вяльбе. Сюжет включает разные периоды ее жизни от девочки из бедной магаданской семьи до лучшей лыжницы ХХ века.

Фото: © кадр из фильма «Белый снег»

После ряда серьезных поражений Вяльбе решает покинуть спорт и заняться воспитанием ребенка. Но чтобы выручить команду, она соглашается принять участие в чемпионате мира 1997 года в Норвегии. В эти семь дней мирового чемпионата героиня и вспоминает всю свою жизнь.

Елену Вяльбе в фильмы сыграли пять актрис. Чтобы подготовиться к съемкам и лучше вжиться в роли, все они в течение шести месяцев проходили специальную подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством тренера Дмитрия Воронина.

«Небесная команда»

Режиссер: Александр Алеников, 2021 год, 12+

В ролях: Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов, Ирина Розанова

Фильм «Небесная команда» рассказывает о трагедии 7 сентября 2011 года, когда разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив», летевшей на игру с минским «Динамо». Фильм был приурочен к 10-лететию со дня авиакатастрофы.

Картина расскажет о случившемся глазами болельщиков и близких погибших на борту самолета. По сюжету армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».

В фильме «Небесная команда» мелькают вставки с реальных игр «Локомотива». Но фильм не относится к документальным. «Небесная команда» — первый художественный фильм, посвященный трагедии ярославского «Локомотива».

«На острие»

Режиссер: Эдуард Бордуков, 2020 год, 12+

В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш

Главная героиня фильма Александра Покровская — знаменитая саблистка, у которой остается последняя цель — взять олимпийское золото. Но в команде спортсменок появляется амбициозная молодая саблистка Кира Егорова.



Фото: © кадр из фильма «На острие»

Между Покровской и Егоровой завязывается «война». Чтобы добиться успеха, героиня идет на подлости, которые не может себе простить. Но когда дело доходит до главной битвы, все меняется.

Перед выходом фильма его создатели отрицали связь с реальностью. Но зрителям было очевидно, что в основе сюжета лежит реальная история противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой в финале Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Стрельцов»

Режиссер: Илья Учитель, 2020 год, 6+

В ролях: Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов

Фильм-биография легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. За основу сюжета фильма взят самый тяжелый период футболиста. На пике своей карьеры, когда в 1958 году он вместе со сборной должен был ехать на Чемпионат мира в Швеции, его арестовали по обвинению в изнасиловании 20-летней девушки.

Актер Александр Петров, исполнивший главную роль, считает, что в фильме Стрельцов показан в более выгодном свете, чем на самом деле. Главной задачей создателей фильма было рассказать о советском спортсмене как о герое, вынося на первый план его футбольный талант, а не криминальную биографию.

Фильм основан на реальной биографии актера, но криминальная история в картине получила субъективную интерпретацию. Кроме того, в реальности Стрельцов до вечеринки никогда не видел Марину Лебедеву, женился гораздо раньше, а дома, кроме супруги, его ждала дочка.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Режиссер: Василий Чигинский, 2019 год, 6+

В ролях: Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов

Фильм посвящен карьере вратаря московского «Динамо» Льва Яшина. После поражения на чемпионате мира в Чили ему приходится уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире. Яшин стал единственным вратарем за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч». Он считается лучшим вратарем ХХ века по версии FIFA.

Фото: © Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снят в форме классического байопика. Все ключевые события в жизни: от детства до прощального матча, описаны в достаточной мере точно.

Из множества кандидатов на главную роль, среди которых были настоящие звезды российского кино, выбрали молодого театрального актера Александра Фокина. Он обладатель ретро-внешности, высокого роста, длинных рук и хорошей физической формы.

«Один вдох»

Режиссер: Елена Хазанова, 2020 год, 12+

В ролях: Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский, Филипп Ершов, Стася Милославская

Фильм основан на истории жизни многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой.

По сюжету в детстве Марина Гордеева (Виктория Исакова) подавала большие надежды, была призером, стала мастером спорта, но прекратила занятия. Теперь 40-летняя женщина работает тренером в секции плавания.

После развод она отправляется в Турцию, чтобы пережить кризис. Там с героиней происходит череда событий, в которых спортивные способности женщины оценивают по достоинству. В итоге ей предлагают выступить на чемпионате России по фридайвингу. Это становится стартом на пути к мировому успеху.

«Поддубный»

Режиссер: Глеб Орлов, 2012 год, 6+

В ролях: Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Александр Михайлов, Роман Мадянов

Драматический фильм повествует о жизни легендарного борца Ивана Поддубного. В ленту вошли 30 лет русского богатыря. Как простой деревенский парень работал грузчиком при цирке, потом начал выходить на ковер арены, борясь с тяжеловесами из других стран, и как добился успеха, получив звание шестикратного чемпиона мира по французской борьбе.

Фото: © кадр из фильма «Поддубный»

По словам режиссера Глеба Орлова, события в фильме в чем-то соответствуют фактам биографии Поддубного, но в первую очередь это художественное кино.

«Наша картина — это рассказ об удивительной судьбе яркого и сильного человека и о том, как наперекор всем обстоятельствам он возвращается домой. Не в Россию с заглавной буквы, а в свою деревню, в свой маленький личный дом, без которого все остальное не имеет смысла», — говорил о картине Орлов.