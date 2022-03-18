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МИД оценил вероятность исключения России из ООН

Источник:
ТАСС
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Фото: © МИД России

Сценарий с лишением России членства в ООН заведомо неосуществим — эта идея относится к разделу маргинальных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сценарий с лишением России членства в Организации Объединенных Наций заведомо не осуществим. Статья 6 Устава всемирной организации действительно предусматривает возможность исключения государства из ООН решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности ООН», — сказала Захарова.

Но, по ее словам, Совбез такую рекомендацию не вынесет, «так как для принятия соответствующей резолюции потребуется не только девять голосов "за", но и одобрение всех пяти обладающих правом вето постоянных членов, в их число входит и наша страна».

Захарова отметила, что несмотря на стремительный рост антироссийской пропаганды на Западе, идея об исключении России из ООН «продолжает относиться к разряду маргинальных». Она обратила внимание на то, что подобные «инсинуации украинской стороны» озвучивались еще до февраля.

«Вашингтон и его единомышленники, просто подмятые Штатами, которые поддержали введение санкций в отношении нашей страны, в сумме не составляют даже простого большинства в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, не говоря уже о квалифицированном большинстве в 2/3 членов этого органа», — отметила представитель МИД.

Она отметила, что, если США продолжат такую политику путем шантажа и прямых угроз в отношении других стран-членов ООН продолжится, перед организацией «встанет вопрос о том, сможет ли она вообще выжить в таких условиях».

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