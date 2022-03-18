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Лукашенко призвал Зеленского смириться с требованиями России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского смириться с требованиями России, иначе ему грозит капитуляция.

Россия предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант договора, цитирует ТАСС Лукашенко. «И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились Зеленский подписал с Путиным этот договор», — сказал президент Белоруссии.

«Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», — предупредил Лукашенко.

Глава белорусского государства уверен, что Россия «в этой войне не проиграет» и в этом он убежден на 100%. Он рассчитывает на скорое завершение спецоперации на Украине.

«Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт — операция России — закончится миром», — подчеркнул Лукашенко.

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gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.
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