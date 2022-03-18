Лукашенко призвал Зеленского смириться с требованиями России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского смириться с требованиями России, иначе ему грозит капитуляция.

Россия предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант договора, цитирует ТАСС Лукашенко. «И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились Зеленский подписал с Путиным этот договор», — сказал президент Белоруссии.

«Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», — предупредил Лукашенко.

Глава белорусского государства уверен, что Россия «в этой войне не проиграет» и в этом он убежден на 100%. Он рассчитывает на скорое завершение спецоперации на Украине.

«Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт — операция России — закончится миром», — подчеркнул Лукашенко.