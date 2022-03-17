Россия избежала государственного дефолта

Платеж по двум европейским бондам на сумму 117,2 миллиона долларов, направленный 14 марта, успешно прошел, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций. 14 марта Минфин направил платежное поручение для выплаты купона, однако гарантий его прохождения в условиях санкций не было.

Отмечается, что это первый платеж по внешнему долгу РФ после заморозки части резервов Центробанка. Об итогах зачисления денежных средств платежному агенту по еврооблигациям станет известно позднее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что у России есть все необходимые средства для выплат. «Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер», — подчеркнул он.