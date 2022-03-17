НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия избежала государственного дефолта

Источник:
Sibnet.ru
771 2
Фото: © Sibnet.ru

Платеж по двум европейским бондам на сумму 117,2 миллиона долларов, направленный 14 марта, успешно прошел, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций. 14 марта Минфин направил платежное поручение для выплаты купона, однако гарантий его прохождения в условиях санкций не было.

Отмечается, что это первый платеж по внешнему долгу РФ после заморозки части резервов Центробанка. Об итогах зачисления денежных средств платежному агенту по еврооблигациям станет известно позднее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что у России есть все необходимые средства для выплат. «Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер», — подчеркнул он.

Еще по теме
Рубль продолжил рост к доллару и евро
Власти закупят знаки к юбилею Енисейской губернии за 4 млн рублей
Путин пообещал увеличить доходы граждан
Более трети россиян предпочли хранить деньги наличными
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водителю в Новосибирске предложили зарплату в 400 тыс.
Спецоперация сократила число мошенничеств в 15 раз в Красноярске
Когда отменят масочный режим в регионах Сибири
«Арену Омск» сдадут в сентябре
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия избежала государственного дефолта
Байден публично оскорбил Путина
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
Xiaomi выпустила новую версию Redmi 10
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
41
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
32
Киев заявил о движении Украины и России к компромиссу
31
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
31
Россия покинула Совет Европы
Sibnet.Ru