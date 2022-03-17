Бузова поставила свои человеческие качества выше сексуальности

Телеведущая Ольга Бузова, отвечая на вопрос подписчика про свою сексуальность, призналась, что не считает себя таковой и поставила человеческие качества выше привлекательности тела.

Бузову спросили в Instagram, считает ли она себя такой же сексуальной как 10 лет назад. Тему возраста телеведущая опустила, а про сексуальность порассуждала.

«Вы знаете, я вообще не считаю себя сексуальной. Конечно, мужчинам я нравлюсь, но не уверена, что дело здесь в сексуальности. Я интересна в общении, у меня отличное чувство юмора, правильные ценности и понятия по жизни, я всегда ухожена и т.д. Но, думаю, все-таки мои человеческие качества идут впереди тела», — ответила Ольга Бузова.