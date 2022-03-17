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Бузова поставила свои человеческие качества выше сексуальности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © byzovahouse, t.me/byzovahouse

Телеведущая Ольга Бузова, отвечая на вопрос подписчика про свою сексуальность, призналась, что не считает себя таковой и поставила человеческие качества выше привлекательности тела.

Бузову спросили в Instagram, считает ли она себя такой же сексуальной как 10 лет назад. Тему возраста телеведущая опустила, а про сексуальность порассуждала.

«Вы знаете, я вообще не считаю себя сексуальной. Конечно, мужчинам я нравлюсь, но не уверена, что дело здесь в сексуальности. Я интересна в общении, у меня отличное чувство юмора, правильные ценности и понятия по жизни, я всегда ухожена и т.д. Но, думаю, все-таки мои человеческие качества идут впереди тела», — ответила Ольга Бузова.

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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
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