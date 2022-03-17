Меркурий оказался усеян алмазами

Поверхность Меркурия усеяна множеством алмазов, заявил Кевин Кэннон из Школы горного дела Колорадо на конференции по наукам о Луне и планетологии.

Ученый смоделировал последствия частых столкновений астероидов с верхними слоями почвы Меркурия в течение миллиардов лет. Известно, что когда молодая планета была покрыта океанами магмы, поверх них плавал слой графита.

По его расчетам, слой графита мог достигать ста метров, а ударного давления падающих на Меркурий астероидов и комет было бы достаточно, чтобы превратить 30-60% этого слоя в алмазы, которые должны буквально усеивать планету.

Алмаз – это аллотропная форма углерода, которая образуется из графита посредством высокого давления. Планета пережила несколько массовых бомбардировок метеоритов, при этом период падения наибольшего количества был примерно 4,1-3,8 миллиарда лет назад.

Проверить построенную модель вживую можно будет в 2025 году, после прибытия к Меркурию европейско-японского аппарата BepiColombo, на борту которого установлено много научного оборудования.