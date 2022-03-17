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ФАС проверит цены на сахар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба начала проверки цепочек поставки сахара для россиян, сообщила пресс-служба ведомства.

Контрольно-надзорные мероприятия затронут не только производителей сахара и торговые сети, но и посредников.

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«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — сообщила ФАС.

В сообщении уточняется, что нарушения виновным грозят штрафы, в случае необходимости материалы проверок будут передаваться в прокуратуру.

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