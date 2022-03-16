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Экономист призвал не опустошать полки магазинов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод призвал россиян, делающих запасы из-за роста цен, не опустошать полки магазинов.

По его словам, каждая торговая система — и глобальная торговая система целой страны — рассчитана на нормативный потребительский спрос

«Если количество товара выбирается в пять раз больше, чем обычное потребление, то, конечно, полки опустеют, потому что логистика под это не рассчитана. Но когда это специально фотографируют и специально рассказывают, какой кошмар, то, мне кажется, таким образом можно рынком манипулировать и тем самым спровоцировать повышение цен», — сказал эксперт в эфире радио «Говорит Москва».

По словам Холода, самые популярные товары — это сахар и гречка. Иногда это также керосин и спички. Эксперт назвал это «апокалиптическим набором».

Такое поведение Холод назвал довольно странным, так как на всю жизнь, «в ожидании каких-то страшных бед» запастись впрок нельзя.

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